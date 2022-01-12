Кариус в отчаянном положении - он не находит себе другой клуб

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, о котором все забыли после катастрофы в финале Лиги чемпионов в 2018 году, по-прежнему числится в «Ливерпуле». Но, известное дело, на поле не появляется вообще. Между тем его действующий контракт с командой истекает лишь через полгода.

По нему Кариус, конечно же, зарабатывает неплохие для своей ситуации деньги, но обратная сторона монеты - это отсутствие игровой практики. Из-за этого Лорис не может показать себя потенциальным работодателям.

- Никому не помогает сидение на скамейке запасных, отсутствие борьбы, чувства стремления к чему-то серьезному. Ситуация не улучшается, и его агенту предстоит найти какое-то решение. Если нет, то Кариусу не останется ничего иного, кроме как тренироваться с нами до конца контракта, - пояснил Джон Ачтерберг, тренер вратарей «Ливерпуля», слова которого приводит itasportpress.it.