«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Лидса»

Защитник Кэлвин Филиппс из «Лидса» угодил на радар желающего усилиться «Ливерпуля», и мерсисайдцы могут заплатить за игрока хорошие деньги - 40 млн евро, сообщает El Nacional.

Но проблема в том, что «Лидс», хотя и готов продать 26-летнего игрока в заграничный клуб, не хочет отпускать его в английскую команду. Речь идет об игроке, который стабильно привлекается в сборную Англии (в ее составе Филиппс провел уже девятнадцать матчей), и отсюда вполне понятно, почему «Лидс» не хочет усиливать конкурентов.

Филиппс выступает за «Лидс» с 2010 года, а футболку взрослой команды начал надевать с 2014 года.