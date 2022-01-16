Клопп: «Если честно, играть против «Брентфорда» было очень неудобно»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от разгромной победы над «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги. Немец отметил, что игра получилась не столь легкой, несмотря на счет на табло.

«Если честно, играть против «Брентфорда» было очень неудобно. Хорошо, что нам сегодня получались розыгрыши стандартных положений. В таких ситуациях необходимо терпение. Во втором тайме нам удалось уже полностью взять контроль над матчем. Считаю, что залогом успеха стало наше умение адаптироваться под их стиль по ходу встречи», - рассказал Клопп на послематчевом флеш-интервью.