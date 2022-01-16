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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Если честно, играть против «Брентфорда» было очень неудобно»

16 Января 2022 • 19:20 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Брентфорд
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими впечатлениями от разгромной победы над «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги. Немец отметил, что игра получилась не столь легкой, несмотря на счет на табло.

«Если честно, играть против «Брентфорда» было очень неудобно. Хорошо, что нам сегодня получались розыгрыши стандартных положений. В таких ситуациях необходимо терпение. Во втором тайме нам удалось уже полностью взять контроль над матчем. Считаю, что залогом успеха стало наше умение адаптироваться под их стиль по ходу встречи», - рассказал Клопп на послематчевом флеш-интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Брентфорд
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окончен Вест Хэм 2:3 Лидс
окончен Ливерпуль 3:0 Брентфорд 1.27 6.00 11.00
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