Милнера сравнили с Роналду

Бывший физиотерапевт «Манчестер Сити» Пол Вебстер высокого мнения о Джеймсе Милнере. Ветеран английского футбола отдал «горожанам» пять лет своей карьеры, и, несмотря на то, что 4 января ему исполнилось 36, по-прежнему выступает на самом высоком уровне. Вебстер сравнил Милнера с Криштиану Роналду - еще одним спортсменом, которому возраст не мешает блистать как в лучшие годы.

- Есть некоторые мелочи, которые он делает каждый день - и которые помогают ему держать себя в тонусе. Он играет так, как и десять лет назад. Джеймс педантичен в пище, при выборе напитков, да и в целом, в том, что делает в жизни. При этом я не хочу умалять заслуги других игроков, которые трудятся столь же напряженно. Это вопросы внутренней, собственной дисциплины. Я следил за Милнером в матче с «Челси», он играет на уровне молодежи, он выглядит полным сил. Чем-то он похож на Роналду, хотя я никогда не работал с Роналду, но знаю людей, которые с ним работают - и они придерживаются такого же мнения, - заявил Вебстер Goal.