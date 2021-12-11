​Гвардиола: «Нам было проще играть 11 на 11, чем 11 на 10»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 1:0.

«Нам было проще играть 11 на 11, чем 11 на 10. Против «Вулверхэмптона» непросто играть, когда они в меньшинстве. Они очень хорошо обороняются. В прошлом сезоне у нас были проблемы, потому что в нужные моменты мы не атаковали, и они нас наказывали. Сегодня мы проявили терпение и заслужили победу.

Мы были действительно хороши. Было сложно – у соперника в штрафной площадке было 10 игроков. Мы упустили какие-то моменты, но смогли выиграть», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Также Хосеп Гвардиола поздравил Рахима Стерлинга и Эдерсона с 100 голами 100 «сухими» матчами в АПЛ соответственно.