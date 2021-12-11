Удаление и спорный пенальти помогли «Манчестер Сити» забить победный гол «Вулверхэмптону»

В 16-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против самой закрытой команды лиги, «Вулверхэмптона». «Горожане» на протяжении тайма не могли пройти редуты, но помогло глупое удаление Рауля Хименеса, у которого сдали нервы на 45-й минуте.
Три очка команда из Манчестера получила после спорного пенальти, мяч от корпуса отскочил в руку Жоау Моутинью. В концовке «волки» подсели и пропускали удар за ударом, но гол был всего один - 1:0.
«Манчестер Сити» уже на четыре очка оторвался от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Стерлинг Рахим 66'
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • 81'Диаш Рубен • 40'Лапорт Эмерик • Зинченко Александр • Гюндоган Илкай 56' ( Фоден Фил ( 56') • Родри Эрнандес • 43'Силва Бернарду • Жезус Габриэль • Стерлинг Рахим • Грилиш Джек 74' ( Де Брёйне Кевин ( 74')
Запасные: Уокер Кайл • Палмер Коул • Аке Натан • Марез Рияд • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо • Стоунс Джон
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер 78' 87' ( Поденсе Даниэл ( 87') • Невеш Рубен 45' 82' ( Тринкан Франсишку ( 82') • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Траоре Адама 67' ( Хи-Чан Хван ( 67') • Хименес Рауль 45' 45'
Запасные: Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Боли Вийи • Марсал Фернандо • Радди Джон
11 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).