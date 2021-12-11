Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Удаление и спорный пенальти помогли «Манчестер Сити» забить победный гол «Вулверхэмптону»

11 Декабря 2021 • 17:29 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон
окончен

В 16-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против самой закрытой команды лиги, «Вулверхэмптона». «Горожане» на протяжении тайма не могли пройти редуты, но помогло глупое удаление Рауля Хименеса, у которого сдали нервы на 45-й минуте.

Три очка команда из Манчестера получила после спорного пенальти, мяч от корпуса отскочил в руку Жоау Моутинью. В концовке «волки» подсели и пропускали удар за ударом, но гол был всего один - 1:0.

«Манчестер Сити» уже на четыре очка оторвался от второго места.

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
(1:0) Стерлинг Рахим 66'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   81' Диаш Рубен   40' Лапорт Эмерик Зинченко Александр Гюндоган Илкай   56' (Фоден Фил (   56') Родри Эрнандес   43' Силва Бернарду Жезус Габриэль Стерлинг Рахим Грилиш Джек   74' (Де Брёйне Кевин (   74')
Запасные: Уокер Кайл Палмер Коул Аке Натан Марез Рияд Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Стоунс Джон
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Дендонкер Леандер   78'   87' (Поденсе Даниэл (   87') Невеш Рубен   45'   82' (Тринкан Франсишку (   82') Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Траоре Адама   67' (Хи-Чан Хван (   67') Хименес Рауль   45'   45'
Запасные: Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Боли Вийи Марсал Фернандо Радди Джон
11 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
Идет 4 минута Челси 0:0 Лидс
Идет 4 минута Ливерпуль 0:0 Астон Вилла
Идет 4 минута Арсенал 0:0 Саутгемптон
11.12  20:30 Норвич ... Манчестер Юнайтед
12.12  17:00 Бёрнли ... Вест Хэм
12.12  17:00 Лестер ... Ньюкасл
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг не попал в заявку «Арсенала» по дисциплинарным причинам
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:29 · Англия. Премьер-лига
Удаление и спорный пенальти помогли «Манчестер Сити» забить победный гол «Вулверхэмптону»
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон» - 1:0 (закончен)
14:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, сколько очков нужно набрать для победы в АПЛ
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ждёт решения Погба
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нашёл преемника Каземиро в АПЛ
13:05 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов АПЛ претендуют на Фелиша
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху 1
12:24 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Если Погба не хочет играть за «МЮ», нет смысла его удерживать»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращения Лукаку в Серию А 2
10:21 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг рискует не сыграть с «Саутгемптоном»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани может вернуться в Серию А
Все новости
Рекомендуем