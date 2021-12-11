Удаление и спорный пенальти помогли «Манчестер Сити» забить победный гол «Вулверхэмптону»

В 16-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против самой закрытой команды лиги, «Вулверхэмптона». «Горожане» на протяжении тайма не могли пройти редуты, но помогло глупое удаление Рауля Хименеса, у которого сдали нервы на 45-й минуте.

Три очка команда из Манчестера получила после спорного пенальти, мяч от корпуса отскочил в руку Жоау Моутинью. В концовке «волки» подсели и пропускали удар за ударом, но гол был всего один - 1:0.

«Манчестер Сити» уже на четыре очка оторвался от второго места.