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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бернарду первым в истории «Манчестер Сити» завоевал три награды лучшему игроку месяца подряд

07 Декабря 2021 • 19:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1.16 7.40 19.00
11.12 15:30
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Бернарду Силва признавался лучшим игроком «Манчестер Сити» в каждом из осенних месяцев. В голосовании за лучшего игрока ноября португальский полузащитник набрал 48% голосов. Пресс-служба «горожан» отмечает, что ранее никому не удавалось завоевать три таких награды подряд.

В ноябре Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» пять матчей. В них португальский полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Сегодня, 7 декабря, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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