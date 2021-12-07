​Бернарду первым в истории «Манчестер Сити» завоевал три награды лучшему игроку месяца подряд

Бернарду Силва признавался лучшим игроком «Манчестер Сити» в каждом из осенних месяцев. В голосовании за лучшего игрока ноября португальский полузащитник набрал 48% голосов. Пресс-служба «горожан» отмечает, что ранее никому не удавалось завоевать три таких награды подряд.

В ноябре Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» пять матчей. В них португальский полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Сегодня, 7 декабря, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.