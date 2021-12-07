Тен Хага сватают в «Сити» в качестве преемника Гвардиолы

Около двух недель назад ходили слухи о возможном назначении главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага на вакантную должность в «Манчестер Юнайтед». Но, голландский специалист решил остаться в Эредивизие, а манкунианцы пригласили временным наставником Ральфа Рангника.

Как сообщает британский таблоид The Sun, если летом «МЮ» снова обратится к кандидатуре тен Хага, то теперь им предстоит выдержать конкуренцию у своих соседей, «Сити».

Источник уверяет, что «горожане» уже рассматривают различные варианты в случае ухода Хосепа Гвардиола, контракт с которым истекает летом 2023 года, а Тен Хаг числится среди потенциальных претендентов.