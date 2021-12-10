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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в ноябре

10 Декабря 2021 • 15:25 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1.15 8.30 18.00
Через 22 ч. 36 мин.

Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ. Для Гвардиолы эта награда стала десятой в его английском этапе карьеры.

В прошлом месяце «Манчестер Сити» провёл в чемпионате Англии три матча. В них команда Гвардиолы обыграла «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Хэм» с результатами 2:0, 3:0 и 2:1 соответственно.

На текущий момент «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге Англии. Команда Хосепа Гвардиолы на один балл опережает «Ливерпуль» и на два балла опережает «Челси».

В субботу, 11 декабря, «Манчестер Сити» сыграет против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 15:46
Все это фантики пока.
Декабрь покажет, кто из лидирующей тройки более стрессоустойчив.
На Евро-Футболе:
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10.12  23:00 Брентфорд ... Уотфорд
11.12  15:30 Манчестер Сити ... Вулверхэмптон
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