​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в ноябре

Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» был признан лучшим тренером Премьер-лиги Англии в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ. Для Гвардиолы эта награда стала десятой в его английском этапе карьеры.

В прошлом месяце «Манчестер Сити» провёл в чемпионате Англии три матча. В них команда Гвардиолы обыграла «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Хэм» с результатами 2:0, 3:0 и 2:1 соответственно.

На текущий момент «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге Англии. Команда Хосепа Гвардиолы на один балл опережает «Ливерпуль» и на два балла опережает «Челси».

В субботу, 11 декабря, «Манчестер Сити» сыграет против «Вулверхэмптона».