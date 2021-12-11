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​Тренер «Вулверхэмптона» после поражения от «Манчестер Сити» посетовал на судейство

11 Декабря 2021 • 18:20 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон
окончен

«Вулверхэмптон» в субботу проиграл «Манчестер Сити» на поле соперника со счётом 0:1. Единственный гол «волки» пропустили в средине второго тайма с пенальти, находясь в численном меньшинстве.

«Я не хочу говорить о втором тайме. Я хочу говорить о первом тайме – при игре 11 на 11 мы были в игре, противостоя топ-команде и топ-тренеру. Мы не набрали очков, но я горжусь игроками – они делали то, что я просил», - сказал BT Sport рулевой «Вулверхэмптона» Бруну Лаге.

«Пенальти? Как по мне, его не было. Решение судьи и решение ВАР считаю странным. Я защищал ВАР каждый раз, потому что это хорошо для современного футбола. Игрок протянул руку, но куда попал мяч?

Удаление Хименеса? Он знает, что не должен был так делать [мешать разыграть штрафной - прим.]. Но в ситуации с первой карточкой он не коснулся игрока, а у нас за линией мяча оставалось 10 игроков. Это тяжёлое решение, которое стоило нам дорого», - сказал тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бруну Лаге
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
11 Декабря 2021 в 18:57
Сегодня - переломный день в этом чемпионате. Шейхи начали успешно работать с судьями. Видимо, Гвардиола сказал им, что не гарантирует первого места. Грэм Пол если и должен судить футбольные матчи, то исключительно между командами английских деревень! А что творил судья Атвелл в первом тайме матча Ливерпуль - Астон Вилла! Два чистейших не назначенных пенальти в ворота Виллы, все свистки в пользу бирмингемцев. Бабло рулит :(((
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окончен Манчестер Сити 1:0 Вулверхэмптон
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Идет 33 минута Норвич 0:0 Манчестер Юнайтед
12.12  17:00 Бёрнли ... Вест Хэм
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