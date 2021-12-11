​Тренер «Вулверхэмптона» после поражения от «Манчестер Сити» посетовал на судейство

«Вулверхэмптон» в субботу проиграл «Манчестер Сити» на поле соперника со счётом 0:1. Единственный гол «волки» пропустили в средине второго тайма с пенальти, находясь в численном меньшинстве.

«Я не хочу говорить о втором тайме. Я хочу говорить о первом тайме – при игре 11 на 11 мы были в игре, противостоя топ-команде и топ-тренеру. Мы не набрали очков, но я горжусь игроками – они делали то, что я просил», - сказал BT Sport рулевой «Вулверхэмптона» Бруну Лаге.

«Пенальти? Как по мне, его не было. Решение судьи и решение ВАР считаю странным. Я защищал ВАР каждый раз, потому что это хорошо для современного футбола. Игрок протянул руку, но куда попал мяч?

Удаление Хименеса? Он знает, что не должен был так делать [мешать разыграть штрафной - прим.]. Но в ситуации с первой карточкой он не коснулся игрока, а у нас за линией мяча оставалось 10 игроков. Это тяжёлое решение, которое стоило нам дорого», - сказал тренер.