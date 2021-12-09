Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Канселу

09 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1.15 8.30 18.00
11.12 15:30

Последние выступления защитника Жоау Канселу не остались без внимания руководства «Манчестер Сити». Теперь португальца считают незаменимым футболистом для команды и надеются продлить с ним соглашение.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что завершить сделку «горожане» намерены в течение следующих нескольких месяцев. Согласно источнику, английский клуб рассчитывает на долгосрочный трудовой договор.

Напомним, что в свое время «Сити» приобрел Канселу у «Ювентуса», обменяв его на Данило и доплатив еще 28 миллионов евро. На данный момент игрок считается основным на позиции левого защитника, где ему удается регулярно отмечаться результативными передачами на партнеров – на его счету уже шесть ассистов в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 21:32
Да Ювентус в угоду Сарри отдал топ правого защитника , в плане игры в атаке.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12  23:00 Брентфорд ... Уотфорд
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
21:38 · Англия. Премьер-лига
Журналист: Игроки «МЮ» приятно удивлены методами работы Рангника
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Канселу 1
20:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ беспокоятся, что им запретят использовать невакцинированных игроков
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» претендует на защитника «Челси»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» может перейти в «Арсенал» 1
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать звёздного игрока «ПСЖ»
08 Декабря
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» снова рассматривает вариант с возвращением Эдена Азара 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
Фред – о Роналду: «Он очень положительно повлиял на команду»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Конте высказался о ситуации с коронавирусом в «Тоттенхэме» - заражённых уже 13
15:46 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» 11 заражений COVID-19, клуб хочет перенести матч с «Брайтоном»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​У Фодена снова проблема с лодыжкой
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании 4
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи
Все новости
Рекомендуем