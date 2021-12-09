«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Канселу

Последние выступления защитника Жоау Канселу не остались без внимания руководства «Манчестер Сити». Теперь португальца считают незаменимым футболистом для команды и надеются продлить с ним соглашение.

Журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» написал, что завершить сделку «горожане» намерены в течение следующих нескольких месяцев. Согласно источнику, английский клуб рассчитывает на долгосрочный трудовой договор.

Напомним, что в свое время «Сити» приобрел Канселу у «Ювентуса», обменяв его на Данило и доплатив еще 28 миллионов евро. На данный момент игрок считается основным на позиции левого защитника, где ему удается регулярно отмечаться результативными передачами на партнеров – на его счету уже шесть ассистов в текущем сезоне.