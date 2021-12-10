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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиоле задали вопрос о Холанне

10 Декабря 2021 • 17:34 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1.15 8.30 18.00
Через 20 ч. 13 мин.

«Манчестер Сити» считается одним из претендентов на подписание форварда Эрлинга Холанна, ныне защищающего цвета дортмундской «Боруссии». «Горожане» давно ищут футболиста, способного закрыть позицию центрального нападающего.

На пятничной пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос по поводу Эрлинга Холанна.

«Следующий вопрос. Не спрашивайте меня о нём. Я не отвечу», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист BBC Саймон Стоун.

В субботу, 11 декабря, «Манчестер Сити» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 18:42
Правильно, Пеп.
Неблагодарная затея рассуждать о футболисте, которым вертит Свин Райола.
На Евро-Футболе:
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10.12  23:00 Брентфорд ... Уотфорд
11.12  15:30 Манчестер Сити ... Вулверхэмптон
11.12  18:00 Челси ... Лидс
11.12  18:00 Ливерпуль ... Астон Вилла
11.12  18:00 Арсенал ... Саутгемптон
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