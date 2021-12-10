​Гвардиоле задали вопрос о Холанне

«Манчестер Сити» считается одним из претендентов на подписание форварда Эрлинга Холанна, ныне защищающего цвета дортмундской «Боруссии». «Горожане» давно ищут футболиста, способного закрыть позицию центрального нападающего.

На пятничной пресс-конференции рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос по поводу Эрлинга Холанна.

«Следующий вопрос. Не спрашивайте меня о нём. Я не отвечу», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист BBC Саймон Стоун.

В субботу, 11 декабря, «Манчестер Сити» будет проводить домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».