Фердинанд: «Бернарду Силва лучше всех понимает игру»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт английской студии BT Sport Рио Фердинанд лестно высказался о полузащитнике «Сити» Бернарду Силве. Португалец выдал невероятный отрезок сезона в ноябре, чем впечатлил футбольную общественность.

«Что мне в нем нравится, так это его интеллект, как он чувствует и понимает игру. Он лучший в этом аспекте. Он знает, где необходимо находиться в той или иной ситуации. Его умение правильно рассчитывать свои действия просто поражает», - сказал Фердинанд по ходу одного из подкастов.

Напомним, что Бернарду трижды подряд признавался лучшим игроком в составе «горожан» по итогам последних месяцев.