Эдерсон провёл 100-й «сухой» матч за «Манчестер Сити»

Накануне «Манчестер Сити» провел поединок против «Вулверхэмптона» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали «сухую» победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Рахим Стерлинг с пенальти.

Как сообщила пресс-служба «горожан», этот матч стал сотым для голкипера Эдерсона Мораеса, в котором он сохранил ворота «Сити» в неприкосновенности.

В текущем сезоне бразилец попустил девять мячей в 15 встречах АПЛ.

Благодаря вчерашнему успеху команда Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» опережают идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко.