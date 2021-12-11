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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, сколько очков нужно набрать для победы в АПЛ

11 Декабря 2021 • 14:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1.15 8.30 18.00
Через 0 ч. 39 мин.

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, который возглавляет «Манчестер Сити», высказался касательно борьбы за чемпионский титул в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Думаю, для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков, если не больше. В минувшем сезоне всем помешала пандемия коронавируса, мы играли без болельщиков. Сезон получился непростым для всех команд. Порой мы теряли очки, но по итогу уверенно забрали трофей.

В текущем сезоне «Сити» хорошо идет, впереди у нас игры с «Вулверхэмптоном» и «Лидсом». Мои мысли только об этих матчах. Не хочу думать наперед, это иногда приводит к потере очков», - передает слова тренера Liverpool Echo.

После 15 туров «горожане» лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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