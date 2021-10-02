Артета отреагировал на критику Лено в свой адрес

На днях Бернд Лено публично выступил с претензиями в сторону главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Голкипер обвинил испанца в том, что он не назвал ему причину резкого изменения статуса в клубе – немец мгновенно потерял место в составе после подписания Аарона Рамсдейла.

Впрочем, наставник опроверг слова футболиста. «Это неправда. Я лично разговаривал с Лено за 48 часов до того, как принял решение по поводу нового первого номера команды. Это не та тема, которую стоит развивать в медиа», - приводит слова специалиста британский таблоид The Sun.

Более того, Артета посоветовал вратарю лучше работать на тренировках, чтобы рассчитывать на свой шанс в одном из матчей сезона.