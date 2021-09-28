Джака пропустит два месяца

Хавбек «Арсенала» Гранит Джака получил травму в проходившем на выходных дерби северного Лондона против «Тоттенхэма». Журналист Андреас Бёни на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что первичный диагноз швейцарца таков: разрыв внутренней связки правого колена. Это означает, что Джака пропустит как минимум шесть-восемь недель.

Отмечается, что Гранит Джака ещё будет проходить новые обследования для уточнения ситуации. Однако разрыв крестообразной связки уже был исключён.

В сезоне 2021/2022 Гранит Джака провёл «Арсенал» 5 матчей. Результативными действиями швейцарский полузащитник не отмечался.