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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» с «Арсеналом» выдали совсем не скучные нули

02 Октября 2021 • 21:25 Комментировать
Брайтон
0:0
Арсенал
окончен

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Брайтон» снова упустил возможность возглавить чемпионат Англии. Для этого нужно было в седьмом туре обыграть проблемный «Арсенал». «Канониры» в открытой борьбе уступили противнику по всем показателям, но свои отличные моменты все же имели. Пьер-Эмерик Обамеянг был ближе всех к успеху, но головой пробил в каркас ворот.

Как итог - ничья 0:0. «Брайтон» с 14 очками настиг команды, которые идут на втором месте, его соперник (10) - девятый.

Протокол игры  
Брайтон 0:0 Арсенал
Санчес Роберт Даффи Шейн Данк Льюис Бёрн Дэн Вельтман Йоел   82' Гросс Паскаль   84' (Марч Соломон (   84') Лаллана Адам Модер Якуб   78' (Макаллистер Алексис (   78') Кукурелья Марк Троссар Леандро Мопе Нил   74'
Запасные: Ричардс Тейлор Стил Джейсон Коннолли Аарон Робертс Хэйдон Лемпти Тарик Локадия Юрген Сармиенто Джереми
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран Парти Томас   90' Самби Локонга Альберт-Мбойо Сака Букайо   90' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   90') Эдегор Мартин   63' (Пепе Николя (   63') Смит-Роу Эмил Обамеянг Пьер-Эмерик   72' (Ляказетт Александр (   72')
Запасные: Эльнени Мохамед Лено Бернд Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Тавареш Нуну Седрик Соареш
02 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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окончен Вулверхэмптон 2:1 Ньюкасл
окончен Челси 3:1 Саутгемптон
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окончен Брайтон 0:0 Арсенал
03.10  16:00 Кристал Пэлас ... Лестер 3.7 3.65 2.02
03.10  16:00 Вест Хэм ... Брентфорд 1.66 3.95 5.6
03.10  16:00 Тоттенхэм ... Астон Вилла 1.63 4.3 5.2
03.10  18:30 Ливерпуль ... Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
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Сегодня, 02 Октября
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