«Брайтон» с «Арсеналом» выдали совсем не скучные нули

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Брайтон» снова упустил возможность возглавить чемпионат Англии. Для этого нужно было в седьмом туре обыграть проблемный «Арсенал». «Канониры» в открытой борьбе уступили противнику по всем показателям, но свои отличные моменты все же имели. Пьер-Эмерик Обамеянг был ближе всех к успеху, но головой пробил в каркас ворот.
Как итог - ничья 0:0. «Брайтон» с 14 очками настиг команды, которые идут на втором месте, его соперник (10) - девятый.
Протокол игры
Санчес Роберт • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бёрн Дэн • Вельтман Йоел • 82'Гросс Паскаль 84' ( Марч Соломон ( 84') • Лаллана Адам • Модер Якуб 78' ( Макаллистер Алексис ( 78') • Кукурелья Марк • Троссар Леандро • Мопе Нил 74'
Запасные: Ричардс Тейлор • Стил Джейсон • Коннолли Аарон • Робертс Хэйдон • Лемпти Тарик • Локадия Юрген • Сармиенто Джереми
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Парти Томас • 90'Самби Локонга Альберт-Мбойо • Сака Букайо 90' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 90') • Эдегор Мартин 63' ( Пепе Николя ( 63') • Смит-Роу Эмил • Обамеянг Пьер-Эмерик 72' ( Ляказетт Александр ( 72')
Запасные: Эльнени Мохамед • Лено Бернд • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Тавареш Нуну • Седрик Соареш
02 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).