«Брайтон» с «Арсеналом» выдали совсем не скучные нули

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Брайтон» снова упустил возможность возглавить чемпионат Англии. Для этого нужно было в седьмом туре обыграть проблемный «Арсенал». «Канониры» в открытой борьбе уступили противнику по всем показателям, но свои отличные моменты все же имели. Пьер-Эмерик Обамеянг был ближе всех к успеху, но головой пробил в каркас ворот.

Как итог - ничья 0:0. «Брайтон» с 14 очками настиг команды, которые идут на втором месте, его соперник (10) - девятый.