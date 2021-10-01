В последние несколько недель ведущие инсайдеры и журналисты сообщали, что переход отбывшего дисквалификацию за допинг голкипера Андре Онаны в «Интер» можно считать уже осуществленным.

Согласно предварительной информации, камерунец должен был присоединиться к представителю Серии А на правах свободного агента летом следующего года. Однако, в последний момент в борьбу за вратаря вмешался «Арсенал», который хочет перехватить Онана у итальянцев, свидетельствует британский таблоид The Sun.

«Канониры» наверняка расстанутся с Берндом Лено, который недоволен своим положением в клубе после подписания Аарона Рамсдейла, поэтому лондонцам необходим еще один голкипер. Сам Лено, к слову, может перейти именно в «Интер».