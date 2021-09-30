Лено выступил с претензиями к Артете

Летом этого года «Арсенал» приобрел себе нового голкипера Аарона Рамсдейла, что стало тревожным звонком для Бернда Лено. В последствии немец мгновенно потерял место в составе, а также был выставлен на трансфер.

Впрочем, такое поведение руководства и тренерского штаба игроку не понравилось. В интервью изданию Bild вратарь пожаловался, что никто в клубе не обсудил с ним сложившеюся ситуацию. Лено заявил, что перед тем, как усадить его на скамейку запасных, наставник Микель Артете не проводил с ним никакого разговора.

Стоит отметить, что с Лено в воротах «канониры» неудачно начали сезон, но в последних играх с Рамсдейлом в рамке немного исправили свои результаты.