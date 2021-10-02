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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» испытывает трудности в переговорах по лидеру «Брайтона» слухи

02 Октября 2021 • 16:22 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
2.90 3.50 2.45
Через 2 ч. 1 мин.

«Ливерпуль» уже долгое время следит за полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, который в одном из интервью заявил, что считает себя лучшим хавбеком в АПЛ. Однако, трансфер игрока может сорваться.

Британское издание Daily Express сообщает, что мерсисайдцы пока не могут сбить цену на футболиста, а платить за Биссума более 60 миллионов не намерены. Руководство же «Брайтона» не желает идти на уступки несмотря на то, что действующее соглашение малийца рассчитано до середины 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне Биссума провел в английской Премьер-лиге пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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Ливерпуль Брайтон Иву Биссума
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