«Ливерпуль» уже долгое время следит за полузащитником «Брайтона» Ивом Биссума, который в одном из интервью заявил, что считает себя лучшим хавбеком в АПЛ. Однако, трансфер игрока может сорваться.

Британское издание Daily Express сообщает, что мерсисайдцы пока не могут сбить цену на футболиста, а платить за Биссума более 60 миллионов не намерены. Руководство же «Брайтона» не желает идти на уступки несмотря на то, что действующее соглашение малийца рассчитано до середины 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне Биссума провел в английской Премьер-лиге пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.