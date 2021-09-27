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Премьер-лига

​Сака: «Арсенал» может сыграть несколько трофеев в этом сезоне»

27 Сентября 2021 • 17:58 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
2.90 3.50 2.45
02.10 19:30

Футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака сделал смелое заявление по поводу шансов команды на трофеи.

«Мы становимся едиными как команда, у нас добавляется командных дух, поэтому дела складываются хорошо. Если мы будем играть так же всё время, у нас будут большие шансы преуспеть в этом сезоне и выиграть несколько трофеев.

Нам нужно забивать больше голов. Вчера мы хорошо реализовывали моменты, но нам нужно делать это на стабильной основе», - приводит слова Сака Goal.com.

Напомним, что в воскресенье «Арсенал» отпраздновал победу в дерби северного Лондона над «Тоттенхэмом» - 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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