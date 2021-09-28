«Арсенал» интересуется игроком «Брюгге»

Полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Voetbal 24. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Арсенал».

Сообщается, что на Ланга также претендует «Милан», однако именно «канониры» являются фаворитами в борьбе за подписание футболиста. Сам игрок тоже хотел бы перейти в лондонский клуб. «Брюгге» оценивает нидерландца в 27 миллионов евро.

Напомним, что Ланг является воспитанником «Аякса». Он перешёл в «Брюгге» в 2021 году за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.