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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Представитель ЛГБТ-фанатов «Арсенала» мечтает увидеть открытого гея в футболе

01 Октября 2021 • 17:19 Комментировать (2)
Брайтон
...
Арсенал
2.90 3.50 2.45
02.10 19:30

Лидер фанатского движения Gay Gunners Джордж Райс надеется, что в спорте номер один вскоре появится игрок, не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Каждый, кто участвует в процессах вовлечения ЛГБТ в футбол, мечтает увидеть открытого гея в мужском футболе. Среди женщин-футболисток много представительниц ЛГБТ.

Но мне кажется, что в сегодняшних реалиях любой, кто сделает публичный каминг-аут, будет подвержен массовым оскорблениям. Это нельзя не учитывать», - приводит слова Райса The Independent.

Отметим, что защитник «Арсенала» Эктор Бельерин ранее заявлял о готовности всячески помогать ЛГБТ-сообществу.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
01 Октября 2021 в 18:06
Гомосеки....
ARTUR
01 Октября 2021 в 17:28
Да было бы классно ,и что бы бегал с перьями на бошке
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