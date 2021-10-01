Представитель ЛГБТ-фанатов «Арсенала» мечтает увидеть открытого гея в футболе

Лидер фанатского движения Gay Gunners Джордж Райс надеется, что в спорте номер один вскоре появится игрок, не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«Каждый, кто участвует в процессах вовлечения ЛГБТ в футбол, мечтает увидеть открытого гея в мужском футболе. Среди женщин-футболисток много представительниц ЛГБТ.

Но мне кажется, что в сегодняшних реалиях любой, кто сделает публичный каминг-аут, будет подвержен массовым оскорблениям. Это нельзя не учитывать», - приводит слова Райса The Independent.

Отметим, что защитник «Арсенала» Эктор Бельерин ранее заявлял о готовности всячески помогать ЛГБТ-сообществу.