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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анри недоволен игрой «Арсенала»: «У команды нет плана Б»

13 Октября 2021 • 15:45 Комментировать
Брайтон
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Арсенал
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Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру команды под руководством Микеля Артеты.

«Канониры» кошмарно начали сезон, проиграв в трёх матчах АПЛ кряду. Но затем столичный английский клуб воспрял духом и набрал 10 очков в 4 турах. Тем не менее, французский тренер сомневается, что его бывшая команда движется в верном направлении.

«Я очень сильно обрадовался победе в дерби над «Тоттенхэмом». После этого хотел дождаться хорошей игры в гостях против соперника, умело играющего в пас. Вместо этого увидел страдания футболистов. У команды нет плана Б, не вижу его», - цитирует Анри The Mirror.

С 10 набранными очками «Арсенал» занимает 11 позицию в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тьерри Анри
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