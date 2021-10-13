Анри недоволен игрой «Арсенала»: «У команды нет плана Б»

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру команды под руководством Микеля Артеты.

«Канониры» кошмарно начали сезон, проиграв в трёх матчах АПЛ кряду. Но затем столичный английский клуб воспрял духом и набрал 10 очков в 4 турах. Тем не менее, французский тренер сомневается, что его бывшая команда движется в верном направлении.

«Я очень сильно обрадовался победе в дерби над «Тоттенхэмом». После этого хотел дождаться хорошей игры в гостях против соперника, умело играющего в пас. Вместо этого увидел страдания футболистов. У команды нет плана Б, не вижу его», - цитирует Анри The Mirror.

С 10 набранными очками «Арсенал» занимает 11 позицию в АПЛ.