Эдегор – о победе над «Бёрнли»: «Матч напоминал войну»

Автор победного мяча Мартин Эдегор прокомментировал второй кряду успех «Арсенала» в АПЛ (1:0).

«Когда мы получили право на штрафной, я решительно подошел к мячу. Это была отличная возможность. Я сильно обрадовался, когда игровой снаряд пересёк линию ворот. Понадобилось пробить практически идеально, чтобы забить.

Матч в концовке напоминал войну. Мы понимали, какие у соперника сильные стороны. «Бордовые» во втором тайме играли в свой футбол. Они хороши в этом.

Верю в нашу команду, хоть мы и уступили в нескольких поединках на старте», - цитирует Эдегора BBC.