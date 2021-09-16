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Премьер-лига

Артета готов разрешить Уилшеру тренироваться вместе с «Арсеналом»

16 Сентября 2021 • 17:29 Комментировать
Бёрнли
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Арсенал
3.90 3.35 2.00
18.09 17:00

Джек Уилшер покинул «Арсенал» в 2018 году и с того момента его карьера пошла под откос. Сначала англичанин не смог закрепиться в «Вест Хэме», а последние несколько месяцев и вовсе находится без клуба.

Более того, сам футболист признавался, что испытывает огромные психологические проблемы из-за чувства собственной беспомощности. Так и не сумев найти себе новую команду, Уилшер поддерживал форму вместе с итальянскими клубами низших лиг, а недавно сам попросился назад в «Арсенал».

Согласно сведениям британского издания The Mirror, Микель Артета дал добро, чтобы полузащитник тренировался вместе с лондонцами. Таким образом, игрок сможет держать себя в тонусе, чтобы уже ближе к зиме ему было легче трудоустроиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер Микель Артета
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