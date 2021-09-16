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Премьер-лига

​«Бёрнли» продлил контракт с тренером, несмотря на нахождение в зоне вылета официально

16 Сентября 2021 • 21:33 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
3.90 3.35 2.00
18.09 17:00

В четырёх стартовых турах чемпионата Англии «Бёрнли» смог набрать только одно очко. Как следствие, команда располагается в зоне вылета. Несмотря на этот факт, «бордовые» продлили контракт с главным тренером, о чём сообщается на их клубном сайте. Шон Дайч поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до завершения сезона 2024/2025.

Если взять клубы Премьер-лиги сезона 2021/2022, то Шон Дайч дольше всех занимает своё место среди тренеров – он принял «Бёрнли» ещё в октябре 2012 года. Текущий чемпионат является для «бордовых» шестым подряд в элитном английском дивизионе.

В субботу, 18 сентября, «Бёрнли» сыграет дома против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Шон Дайч
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