Артета - о провальном старте «Арсенала»: «Это поможет команде в дальнейшем, нужно верить в лучшее»

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост рулевого лондонского «Арсенала», поделился мнением о провальном старте сезона.

«Уже видны просветления в нашей игре. У меня достаточно позитивный настрой. Безусловно, старт для нас не задался, но это, возможно, поможет команде в дальнейшем. Нужно верить в лучшее», - передает слова тренера портал Goal.com.

По итогам четырех туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали всего три балла и располагаются на 16 строчке в таблице. Следующий матч «Арсенал» сыграет на выезде против «Бёрнли». Поединок состоится 18 сентября.