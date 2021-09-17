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Премьер-лига

Артета - о провальном старте «Арсенала»: «Это поможет команде в дальнейшем, нужно верить в лучшее»

17 Сентября 2021 • 08:38 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Арсенал
3.90 3.35 2.00
18.09 17:00

Испанский специалист Микель Артета, занимающий пост рулевого лондонского «Арсенала», поделился мнением о провальном старте сезона.

«Уже видны просветления в нашей игре. У меня достаточно позитивный настрой. Безусловно, старт для нас не задался, но это, возможно, поможет команде в дальнейшем. Нужно верить в лучшее», - передает слова тренера портал Goal.com.

По итогам четырех туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали всего три балла и располагаются на 16 строчке в таблице. Следующий матч «Арсенал» сыграет на выезде против «Бёрнли». Поединок состоится 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
17 Сентября 2021 в 09:56
Ох и ах
Пока только слова и призрачные надежды
посмотрим в субботу, что там за просветления появились
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