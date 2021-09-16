«Арсенал» попытается приобрести Исака

Шведский нападающий Александр Исак из «Реал Сосьедада» является претендентом на переход в состав «Арсенала».

Как известно, на 21-летнего форварда басков существует серьёзный спрос со стороны топовых клубов Европы. Ранее о своих намерениях усилиться шведом сообщали «Рома», «Ювентус» и «Ливерпуль». Как информирует Transfermarketweb, «Арсенал» также входит в число заинтересованных в услугах Исака клубов.

Руководство «канониров» предпримет попытку усилиться новым нападающим уже во время зимнего трансферного окна.

Нынешняя стоимость Александра Исака оценивается в 40 миллионов евро. В прошлом сезоне шведский легионер «Реал Сосьедада» отличился 17 мячами в 34 матчах Ла Лиги.