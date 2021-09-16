Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 433 Комментарии
Премьер-лига

Шон Дайч продлил контракт с «Бёрнли» официально

16 Сентября 2021 • 14:58 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
3.90 3.35 2.00
18.09 17:00

Главный контракт «Бёрнли» Шон Дайч продлил контракт со своим нынешним клубом, передаёт пресс-служба «бордовых». Новое соглашение наставника рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Дайч возглавил «Бёрнли» в 2012 году. Под его руководством команда в 2016 году вышла в Премьер-лигу и с того момента не вылетала.

После стартовых четырех туров АПЛ команда Дайча занимает 18-е место, имея в своём активе всего одно очко. В следующем туре «Бёрнли» сыграет дома с «Арсеналом», который расположился на две строчки выше и находится на 16-м месте.

В прошлом туре команда Дайча уступила «Эвертону», пропустив три гола за семь минут.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Шон Дайч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
16:03 · Англия. Премьер-лига
Конте связывают с работой в «Манчестер Юнайтед» слухи
15:54 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне лишился звания вице-капитана «Манчестер Сити» - игроки проголосовали за Гюндогана 1
15:51 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 сентября 2021
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом попытается подписать Погба
15:05 · Англия. Премьер-лига
Роналду вынужден был искать новый дом в Манчестере – ему мешали спать овцы 3
14:58 · Англия. Премьер-лига
Шон Дайч продлил контракт с «Бёрнли» официально
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 сентября 2021
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны» 5
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется за защитника сборной Франции
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается приобрести Исака
12:42 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен согласовал новый контракт с «Челси»
09:47 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Сульшер должен выиграть что-то» 3
00:11 · Англия. Премьер-лига
Крауч – о Роналду: Я всегда был фанатом Месси, но теперь склоняюсь к смене взглядов 5
15 Сентября
20:44 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: ставки на матч БК Pinnacle
20:41 · Англия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Бернли» - «Арсенал»: ставки на матч БК Pinnacle
Все новости
Рекомендуем