Главный контракт «Бёрнли» Шон Дайч продлил контракт со своим нынешним клубом, передаёт пресс-служба «бордовых». Новое соглашение наставника рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Дайч возглавил «Бёрнли» в 2012 году. Под его руководством команда в 2016 году вышла в Премьер-лигу и с того момента не вылетала.

После стартовых четырех туров АПЛ команда Дайча занимает 18-е место, имея в своём активе всего одно очко. В следующем туре «Бёрнли» сыграет дома с «Арсеналом», который расположился на две строчки выше и находится на 16-м месте.

В прошлом туре команда Дайча уступила «Эвертону», пропустив три гола за семь минут.