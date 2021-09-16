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Премьер-лига

«Арсенал» намерен удержать Сака в клубе

16 Сентября 2021 • 18:29 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
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18.09 17:00

«Арсенал» считает удержание Букайо Сака в клубе одной из приоритетных целей на ближайшее время.

Как сообщает британское издание Daily Mail, «канониры» намерены договориться с футболистом о новом долгосрочном соглашении, дабы отпугнуть всех потенциальных покупателей. Боссы команды уверены, что у Сака есть все перспективы стать мировой звездой в будущем.

Более того, наставник «Арсенала» Микель Артета лично просил руководство клуба отклонять все предложения по трансферу молодого игрока, если таковые поступят. Добавим, что Сака уже является одним из ключевых футболистов сборной Англии при Гарете Саутгейте, несмотря на свой юный возраст.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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