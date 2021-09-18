Артета: «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своих подопечных в ближайшем матче английской Премьер-лиги против «Бёрнли». Напомним, что для испанского специалиста сейчас каждая победа на вес золота, ведь он находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.

Отвечая на вопрос журналиста Sky Sports на предматчевой пресс-конференции, Артета признался, что не ждет легкой прогулки в предстоящем поединке. «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли». Им тоже нужны очки, ведь они расположились в зоне вылета. Это очень дисциплинированный и организованный коллектив, который может создать проблемы», - прокомментировал наставник.

Отметим, что данное противостояние запланировано на 18 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.