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Премьер-лига

Артета: «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли»

18 Сентября 2021 • 13:20 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
3.90 3.30 2.05
Через 3 ч. 1 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своих подопечных в ближайшем матче английской Премьер-лиги против «Бёрнли». Напомним, что для испанского специалиста сейчас каждая победа на вес золота, ведь он находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.

Отвечая на вопрос журналиста Sky Sports на предматчевой пресс-конференции, Артета признался, что не ждет легкой прогулки в предстоящем поединке. «Команда понимает, насколько сложным будет выезд к «Бёрнли». Им тоже нужны очки, ведь они расположились в зоне вылета. Это очень дисциплинированный и организованный коллектив, который может создать проблемы», - прокомментировал наставник.

Отметим, что данное противостояние запланировано на 18 сентября, начало – в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Арсенал Лондон Микель Артета
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