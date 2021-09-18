Артета: «Нам следует многое наверстать»

Менеджером «Арсенала» Микелем Артетой была прокомментирована минимальная победа 1:0 в матче с «Бёрнли» в пятом туре АПЛ.

«Канониры» поднялись со дна турнирной таблицы Премьер-лиги благодаря второй кряду виктории.

«Победа на поле соперника далась нам очень сложно. В таких матчах следует быть готовыми бороться все 90 минут. Было несколько периодов в течение первого тайма, когда мы могли отличиться ещё несколькими мячами. У нас две победы подряд, и нам следует многое наверстать», - приводит слова Артеты BBC.

Испанский специалист добавил, что не все игроки в составе «пушкарей» к этому моменту сезона набрали оптимальные кондиции.