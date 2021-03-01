Тухель повторил достижение Роджерса

В рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Таким образом, лондонский клуб не пропустил ни одного гола в первых четырёх матчах под руководством Томаса Тухеля. Это первый тренер «Челси», которому удалось достичь такого успеха.

Ранее в английской Премьер-лиги подобного добивался только Брендан Роджерс, который тренировал «Суонси» в 2011 году.

После двадцати шести туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 44 очка. Отставание от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет шесть зачетных баллов.