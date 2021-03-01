Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель повторил достижение Роджерса

01 Марта 2021, 00:00,

В рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Таким образом, лондонский клуб не пропустил ни одного гола в первых четырёх матчах под руководством Томаса Тухеля. Это первый тренер «Челси», которому удалось достичь такого успеха.

Ранее в английской Премьер-лиги подобного добивался только Брендан Роджерс, который тренировал «Суонси» в 2011 году.

После двадцати шести туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 44 очка. Отставание от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Брендан Роджерс, Томас Тухель
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