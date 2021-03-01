Тухель повторил достижение Роджерса

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01 Марта 2021, 00:00,
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В рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Таким образом, лондонский клуб не пропустил ни одного гола в первых четырёх матчах под руководством Томаса Тухеля. Это первый тренер «Челси», которому удалось достичь такого успеха.
Ранее в английской Премьер-лиги подобного добивался только Брендан Роджерс, который тренировал «Суонси» в 2011 году.
После двадцати шести туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 44 очка. Отставание от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет шесть зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Брендан Роджерс, Томас Тухель