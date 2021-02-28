Сульшер: «Мы превосходно сыграли в обороне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Челси» (0:0).

«Мы хотели сегодня победить, но ключевые решения и последние передачи были недостаточно хороши. Мы здорово прессинговали, ребята вышли на поле с огромным желанием.

Мы не преуспели во владении мячом. Первый тайм можно назвать невнятным, игра была отвратительной, но затем команда выглядела неплохо. Нам удалось создать несколько моментов, но этого не хватило.

Думаю, что в обороне мы сыграли превосходно», - цитирует Сульшера BBC.

Отставание «манкунианцев» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже двенадцать зачетных баллов.