Тухель – о 18-месячном контракте: «Сначала я подумал, что мне не доверяют»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, что не сразу согласился заключить с английским клубом контракт сроком на 18 месяцев.

«Сначала мне такое предложение не понравилось, я подумал: «А может мне не доверяют?». Мне нужно было уезжать из родной страны от семьи, клуб сильно отстает от четвертой строчки. Вполне возможно, что нам не удастся занять высокое место, а значит меня будет легко уволить. Но буквально через несколько минут я принял решение взять на себя ответственность. С другой стороны, меня могут уволить и в том случае, если я подпишу контракт на пять лет. Так что нет смысла беспокоиться», - цитирует Тухеля BT Sport.