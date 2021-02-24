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Рэшфорд получит очередную награду за социальную активность

24 Февраля 2021, 21:26,

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжает бороться за здоровье детей. Во время пандемии коронавируса футболист добился от правительства бесплатных обедов для школьников, а позже обеспокоился высокой стоимостью питания детей в образовательных учреждениях Великобритании и снова добился успеха, сэкономив немало денег британским семьям.

Ранее Рэшфорд указом королевы стал членом Превосходнейшего ордена Британской империи. В четверг, 25 февраля, футболист получит значок Голд Блю Питер за работу по улучшению качества жизни детей. Подобную награду вручали королеве Великобритании и еще одному игроку, Рахиму Стерлингу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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andpet
24 Февраля 2021, 22:20

по моему он занимается не тем чем надо.он в футбол не для этого пришёл чтоб благотворительностью заниматься.лучше бы награды клубные получал но ведь слабо много бегать надо да и зачем бабло капает всё нормально.

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