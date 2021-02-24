Рэшфорд получит очередную награду за социальную активность

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжает бороться за здоровье детей. Во время пандемии коронавируса футболист добился от правительства бесплатных обедов для школьников, а позже обеспокоился высокой стоимостью питания детей в образовательных учреждениях Великобритании и снова добился успеха, сэкономив немало денег британским семьям.

Ранее Рэшфорд указом королевы стал членом Превосходнейшего ордена Британской империи. В четверг, 25 февраля, футболист получит значок Голд Блю Питер за работу по улучшению качества жизни детей. Подобную награду вручали королеве Великобритании и еще одному игроку, Рахиму Стерлингу.