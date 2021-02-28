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Шоу – об эпизоде с неназначенным пенальти: «Не думаю, что хоть одна команда наиграла на победу»

28 Февраля 2021, 23:39,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Челси» (0:0) после попадания мяча в руку Каллуму Хадсону-Одои.

«Ничего не понимаю. В этом эпизоде я увидел гандбол, а не футбол. Я слышал, как арбитр сказал Магуайру: «Если я назначу пенальти, то это вызовет много разговоров в будущем». Не знаю, что в итоге произошло. Если это не пенальти, то не нужно было останавливать игру. Не буду жаловаться на это решение, потому что не думаю, что хоть одна команда наиграла на победу в сегодняшнем матче», - цитирует Шоу Sky Sports.

«Манкунианцы» расположились на втором месте в АПЛ, а «Челси» занимает пятую строчку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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