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Сульшер – о матче с «Челси»: «Будет очень сложно отобрать у них мяч»

28 Февраля 2021, 19:14,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с прессой перед матчем против «Челси».

«Нам нужно показать хорошую игру. Надеюсь, что сегодня мы заработаем три очка. Конечно, вся команда хочет сократить отставание от лидера.

Будет очень сложно отобрать мяч у «Челси», поэтому нам нужно высоко прессинговать и искать свободное пространство в атаке», - цитирует Сульшера Sky Sports.

Стартовый свисток о начале матче прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что «манкунианцы» отстают от «Манчестер Сити» на тринадцать зачетных баллов, имея один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Уле Гуннар Сульшер
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