Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром

28 Февраля 2021, 21:25,

Центральный матч воскресенья состоялся в Англии – «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   46' (Джеймс Рис II (   46') Канте Н'Голо Ковачич Матео Чилуэлл Бен   62' Зиеш Хаким   78' (Вернер Тимо (   78') Маунт Мэйсон Жиру Оливье   65' (Пулишич Кристиан (   65')
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Хаверц Кай Жоржиньо II Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   79' Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос   50' Джеймс Дэниэл Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Гринвуд Мэйсон   79' (Марсьяль Антони (   79')
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Диалло Амад Ван де Бек Донни Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
28 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Посреди недели Томас Тухель отметился первой («Тоттенхэм» без Кейна – не в счёт) важной победой у руля «Челси». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» перебегали «Атлетико». Именно перебегали, вымучив победу акробатическим приёмом Оливье Жиру, но факт остаётся фактом – «матрасники» повержены, а «Челси» с хорошим запасом ждёт второго матча и думает о четвертьфинале Лиги чемпионов.

«МЮ» тоже играл посреди недели, но манкунианцы совсем не старались. В первом матче плей-офф Лиги Европы вынесли «Сосьедад» со счётом 4:0, а дома просто отбегали 90 минут, скатав по нулям. «Дьяволам» бы сейчас сконцентрироваться на АПЛ. «Сити» уже убежал на 10 очков, «Лестер» догнал, подпирают и лондонские клубы: «Вест Хэм» (!) с сегодняшним соперником – «Челси». Да, нынче табель о рангах АПЛ выглядит очень интересно.

Embed from Getty Images

А вот матчи топ-клубов АПЛ – нет. В этом сезоне невероятное уважение испытывают друг к другу лидеры английского чемпионата, просто забывая атаковать в очных матчах. Тухель в Англии совсем недавно, но матч его «Челси» с «МЮ» исключением не стал. По одному удару в створ ворот за первый тайм и только попытка Рэшфорда с дальней дистанции стала более-менее опасной. Игра рукой Каллума Хадсона-Одои в чужой штрафной площади и его же замена в перерыве.

Второй тайм начался с момента, который куда веселее, чем вся первая половина матча. С левого края разогналась атака «Челси», своевременный прострел нашёл Зиеша на 11-метровой отметке, Хаким пробил в касание, но Давид де Хеа сумел парировать, а добивание Жиру накрыли защитники. «Челси» атаковал повеселее, а вот «Манчестер Юнайтед» своих поклонников расстраивал. «Дьяволы» будто приехали отыграть на 0:0, что в нынешнем сезоне для матча лидеров АПЛ – норма.

Embed from Getty Images

Было у команд ещё минут 20, но скромный темп так и не сменился ураганными атаками. Скорее наоборот, угасал. Максимум, что можно отметить – дальние удары Фреда и Ковачича, пролетевшие мимо створа. Было близко, вратари сопроводили красивым прыжком, но не более того. Очередная пресная ничья в матче сильных команд АПЛ. Это уже становится пугающей тенденцией.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси
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Комментарии (9)
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0
Манчестерский Иппатий
28 Февраля 2021, 21:49

Жаль не забил Зиеш. Повезло МЮ - ведь ДДХ уже в другой угол метнулся...

0
Underdog
28 Февраля 2021, 21:49

Странно. Читаю заголовок и комментарии других юзеров и все в один голос-унылая игра.
А мне показалась очень даже динамичной и с мыслью

0
Misha_diablo_football
28 Февраля 2021, 21:33

унылая и прагматичная я бы сказал очень осторожная игра получилась, Тухель перевел акцент с атаки на оборону и вот пошли сухари....

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0
redwhite1959
28 Февраля 2021, 21:33

Играли две равные по КЛАССУ команды, ничья - закономерный итог. Но нельзя не обратить внимание на отличную физподготовку обеих команд! Выдержали от начала и до конца высочайший темп! Вспомнилась сборная России на ЧМ-2018 с таким же высоким "функционалом")) Зиеш - твёрдый игрок основы! Что он на лавке делает в "Челси"? Непонятно((

1
Element-22
28 Февраля 2021, 21:30

по сравнению с Сити все такие ущербненькие... у Челси пошла мода на ватокатов типа Ван Гала, контроль ради контроля... на первых порах (после смены тренера) это, конечно, приносит плоды, но как будет дальше - неизвестно. а у МЮ та же проблема - отсутствие интеллекта у половины команды. сколько потенциально голевых выпадов запороли из-за кривых передач... пас Мактоминея на последних минутах до сих пор в глазах стоит...
ладно, задачу на этот матч в борьбе за вторую строчку выполнили. GGMU!!!

1
snk6565
28 Февраля 2021, 21:38

Отсутствие игрового интеллекта усугубляется отсутствием скорости...кроме пары тройки игроков никто толком не бежит...даже те же Рэшфорд и Биссака...сюда же короткий пас при общей статичности, в результате почти все накрывается

0
Element-22
28 Февраля 2021, 21:44

и это тоже...
кстати, прессинговали хорошо. мне понравилось. и Джеймс прибавил по сравнению с прошлым сезоном. правда все равно ещё туповат))..

0
snk6565
28 Февраля 2021, 21:47

Я вот хотел отметить прессинг наигрывают хорошо...а Джеймсу...ему Хендерсона нужно в пару с его выносами)))

1
ингерман
28 Февраля 2021, 21:29

ай резалт в целом нормуль.. но игра мне совсем не понравилась..

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