Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром

Центральный матч воскресенья состоялся в Англии – «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед».

Посреди недели Томас Тухель отметился первой («Тоттенхэм» без Кейна – не в счёт) важной победой у руля «Челси». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» перебегали «Атлетико». Именно перебегали, вымучив победу акробатическим приёмом Оливье Жиру, но факт остаётся фактом – «матрасники» повержены, а «Челси» с хорошим запасом ждёт второго матча и думает о четвертьфинале Лиги чемпионов.

«МЮ» тоже играл посреди недели, но манкунианцы совсем не старались. В первом матче плей-офф Лиги Европы вынесли «Сосьедад» со счётом 4:0, а дома просто отбегали 90 минут, скатав по нулям. «Дьяволам» бы сейчас сконцентрироваться на АПЛ. «Сити» уже убежал на 10 очков, «Лестер» догнал, подпирают и лондонские клубы: «Вест Хэм» (!) с сегодняшним соперником – «Челси». Да, нынче табель о рангах АПЛ выглядит очень интересно.

Embed from Getty Images

А вот матчи топ-клубов АПЛ – нет. В этом сезоне невероятное уважение испытывают друг к другу лидеры английского чемпионата, просто забывая атаковать в очных матчах. Тухель в Англии совсем недавно, но матч его «Челси» с «МЮ» исключением не стал. По одному удару в створ ворот за первый тайм и только попытка Рэшфорда с дальней дистанции стала более-менее опасной. Игра рукой Каллума Хадсона-Одои в чужой штрафной площади и его же замена в перерыве.

Второй тайм начался с момента, который куда веселее, чем вся первая половина матча. С левого края разогналась атака «Челси», своевременный прострел нашёл Зиеша на 11-метровой отметке, Хаким пробил в касание, но Давид де Хеа сумел парировать, а добивание Жиру накрыли защитники. «Челси» атаковал повеселее, а вот «Манчестер Юнайтед» своих поклонников расстраивал. «Дьяволы» будто приехали отыграть на 0:0, что в нынешнем сезоне для матча лидеров АПЛ – норма.

Embed from Getty Images

Было у команд ещё минут 20, но скромный темп так и не сменился ураганными атаками. Скорее наоборот, угасал. Максимум, что можно отметить – дальние удары Фреда и Ковачича, пролетевшие мимо створа. Было близко, вратари сопроводили красивым прыжком, но не более того. Очередная пресная ничья в матче сильных команд АПЛ. Это уже становится пугающей тенденцией.