Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром

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28 Февраля 2021, 21:25,
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Центральный матч воскресенья состоялся в Англии – «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед».
Посреди недели Томас Тухель отметился первой («Тоттенхэм» без Кейна – не в счёт) важной победой у руля «Челси». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» перебегали «Атлетико». Именно перебегали, вымучив победу акробатическим приёмом Оливье Жиру, но факт остаётся фактом – «матрасники» повержены, а «Челси» с хорошим запасом ждёт второго матча и думает о четвертьфинале Лиги чемпионов.
«МЮ» тоже играл посреди недели, но манкунианцы совсем не старались. В первом матче плей-офф Лиги Европы вынесли «Сосьедад» со счётом 4:0, а дома просто отбегали 90 минут, скатав по нулям. «Дьяволам» бы сейчас сконцентрироваться на АПЛ. «Сити» уже убежал на 10 очков, «Лестер» догнал, подпирают и лондонские клубы: «Вест Хэм» (!) с сегодняшним соперником – «Челси». Да, нынче табель о рангах АПЛ выглядит очень интересно.
А вот матчи топ-клубов АПЛ – нет. В этом сезоне невероятное уважение испытывают друг к другу лидеры английского чемпионата, просто забывая атаковать в очных матчах. Тухель в Англии совсем недавно, но матч его «Челси» с «МЮ» исключением не стал. По одному удару в створ ворот за первый тайм и только попытка Рэшфорда с дальней дистанции стала более-менее опасной. Игра рукой Каллума Хадсона-Одои в чужой штрафной площади и его же замена в перерыве.
Второй тайм начался с момента, который куда веселее, чем вся первая половина матча. С левого края разогналась атака «Челси», своевременный прострел нашёл Зиеша на 11-метровой отметке, Хаким пробил в касание, но Давид де Хеа сумел парировать, а добивание Жиру накрыли защитники. «Челси» атаковал повеселее, а вот «Манчестер Юнайтед» своих поклонников расстраивал. «Дьяволы» будто приехали отыграть на 0:0, что в нынешнем сезоне для матча лидеров АПЛ – норма.
Было у команд ещё минут 20, но скромный темп так и не сменился ураганными атаками. Скорее наоборот, угасал. Максимум, что можно отметить – дальние удары Фреда и Ковачича, пролетевшие мимо створа. Было близко, вратари сопроводили красивым прыжком, но не более того. Очередная пресная ничья в матче сильных команд АПЛ. Это уже становится пугающей тенденцией.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси
Жаль не забил Зиеш. Повезло МЮ - ведь ДДХ уже в другой угол метнулся...
Странно. Читаю заголовок и комментарии других юзеров и все в один голос-унылая игра.
А мне показалась очень даже динамичной и с мыслью
унылая и прагматичная я бы сказал очень осторожная игра получилась, Тухель перевел акцент с атаки на оборону и вот пошли сухари....
Играли две равные по КЛАССУ команды, ничья - закономерный итог. Но нельзя не обратить внимание на отличную физподготовку обеих команд! Выдержали от начала и до конца высочайший темп! Вспомнилась сборная России на ЧМ-2018 с таким же высоким "функционалом")) Зиеш - твёрдый игрок основы! Что он на лавке делает в "Челси"? Непонятно((
по сравнению с Сити все такие ущербненькие... у Челси пошла мода на ватокатов типа Ван Гала, контроль ради контроля... на первых порах (после смены тренера) это, конечно, приносит плоды, но как будет дальше - неизвестно. а у МЮ та же проблема - отсутствие интеллекта у половины команды. сколько потенциально голевых выпадов запороли из-за кривых передач... пас Мактоминея на последних минутах до сих пор в глазах стоит...
ладно, задачу на этот матч в борьбе за вторую строчку выполнили. GGMU!!!
Отсутствие игрового интеллекта усугубляется отсутствием скорости...кроме пары тройки игроков никто толком не бежит...даже те же Рэшфорд и Биссака...сюда же короткий пас при общей статичности, в результате почти все накрывается
и это тоже...
кстати, прессинговали хорошо. мне понравилось. и Джеймс прибавил по сравнению с прошлым сезоном. правда все равно ещё туповат))..
Я вот хотел отметить прессинг наигрывают хорошо...а Джеймсу...ему Хендерсона нужно в пару с его выносами)))
ай резалт в целом нормуль.. но игра мне совсем не понравилась..