Сульшер высказался о работе Тухеля в «Челси»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о работе Томаса Тухеля перед матчем с «Челси».

«Вы уже можете видеть результаты работы Тухеля. Посмотрите на статистику владения мячом, они способны не подпускать соперника к своим воротам, Томас здорово изменил команду. Никогда не бывает легко взять клуб посреди сезона, но он должен быть доволен проделанной работой, надеюсь, что нам удастся остановить их», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:30 по московскому времени.