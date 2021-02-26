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Сульшер высказался о работе Тухеля в «Челси»

26 Февраля 2021, 21:20,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о работе Томаса Тухеля перед матчем с «Челси».

«Вы уже можете видеть результаты работы Тухеля. Посмотрите на статистику владения мячом, они способны не подпускать соперника к своим воротам, Томас здорово изменил команду. Никогда не бывает легко взять клуб посреди сезона, но он должен быть доволен проделанной работой, надеюсь, что нам удастся остановить их», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Уле Гуннар Сульшер, Томас Тухель
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