​Сульшер: «Вы не видели, как я разочаровываюсь из-за плохих результатов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу своей реакции на плохие результаты. Норвежец противопоставил себя полузащитнику команды Бруну Фернандешу, не стесняющемуся демонстрировать разочарование прямо на поле.

«Если вы находитесь в «Манчестер Юнайтед» и любите проигрывать, вы не в том месте. Я не показываю своего разочарования так сильно, как Бруну, но, возможно, я хуже всех в клубе реагирую на плохие результаты. Вы этого не видели, но это видели некоторые футболисты», - приводит слова Сульшера Goal.com.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой поединок против «Челси». Игра стартует в 19:30 по московскому времени.