Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сульшер: «Вы не видели, как я разочаровываюсь из-за плохих результатов»

28 Февраля 2021, 11:33,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу своей реакции на плохие результаты. Норвежец противопоставил себя полузащитнику команды Бруну Фернандешу, не стесняющемуся демонстрировать разочарование прямо на поле.

«Если вы находитесь в «Манчестер Юнайтед» и любите проигрывать, вы не в том месте. Я не показываю своего разочарования так сильно, как Бруну, но, возможно, я хуже всех в клубе реагирую на плохие результаты. Вы этого не видели, но это видели некоторые футболисты», - приводит слова Сульшера Goal.com.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой поединок против «Челси». Игра стартует в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
28 Февраля 2021, 12:09

ай это будет эпичненько.. надеюсь сёдня сюльскьяер будет радоваца успеху своей манюни.. )))

0
Манкунианец76
28 Февраля 2021, 12:00

я уверен,что сегодня тебе,Оле,не придется скрывать грусть и разочарование,а наоборот-публично и прилюдно будешь радоваться с нами очередному разгромному проигрышу немца,но уже в новых цветах!!GGMU!!!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола