Тухель – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Высококачественная игра между двумя очень сильными командами»

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28 Февраля 2021, 22:01,
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Это была высококачественная игра между двумя очень сильными командами. У нас ничего не получалось в первом тайме, но в целом мы ничем не уступали сопернику. Во второй половины мы сыграли здорово.
Нужно радоваться тому, что у вас есть. Я счастлив. У вас не может быть много шансов против такой команды, как «Манчестер Юнайтед».
Думаю, что мы были близки к победе, но в один момент потеряли уверенность из-за некоторых простых ошибок», - цитирует Тухеля Sky Sports.
«Челси» расположился на пятом месте в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Томас Тухель