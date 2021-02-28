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Тухель – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Высококачественная игра между двумя очень сильными командами»

28 Февраля 2021, 22:01,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Это была высококачественная игра между двумя очень сильными командами. У нас ничего не получалось в первом тайме, но в целом мы ничем не уступали сопернику. Во второй половины мы сыграли здорово.

Нужно радоваться тому, что у вас есть. Я счастлив. У вас не может быть много шансов против такой команды, как «Манчестер Юнайтед».

Думаю, что мы были близки к победе, но в один момент потеряли уверенность из-за некоторых простых ошибок», - цитирует Тухеля Sky Sports.

«Челси» расположился на пятом месте в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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