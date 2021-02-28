Кристенсен – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы заслужили победу по итогам второго тайма»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«У нас были шансы во втором тайме, но мы сделали недостаточно, чтобы довести их до логического завершения. Тяжёлый матч для нас.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» доволен результатом. Мы просто хотели заработать три очка, возможно, по итогам второго тайма мы заслужили победу.

Считаю, что результат закономерен», - цитирует Кристенсена Sky Sports.

После двадцати шести туров «Челси» расположился на пятом месте в английской Премьер-лиге, отставание от лидера составляет восемнадцать зачетных баллов.