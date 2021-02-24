Райола: «Не хотел провоцировать проблемы для Погба и «МЮ»

Агент Мино Райола считает, что не навредил «Манчестер Юнайтед», когда выразил мнение, что его клиенту Полю Погба нужно покинуть «Олд Траффорд». Это случилось в декабре перед ключевым поединком для «красных дьяволов».

- Я просто выразил мнение и не хотел провоцировать проблемы, - заявил Райола ВВС. - Не думаю, что я кого-то там дестабилизировал, потому что у команды был невероятный ход, и она даже некоторое время была лидером Премьер-лиги.

- Вы полагаете, что футболисты вроде Пол Погба или Сульшера, который в своей жизни выиграл всё, выбиты из колеи словами Райолы? Да ладно! Но я больше так не говорю. Пускай это скучнее, но все же. Чтобы я не сказал, в Англии все всегда в ярости, - добавил агент.

Погба проводит в «МЮ» пятый сезон, его контракт действителен до лета 2022 года.