​«Ливерпуль» проиграл 4 домашних матча чемпионата кряду впервые за 98 лет

В субботу вечером «Ливерпуль» разочаровал своих болельщиков, проиграв дерби против «Эвертона» на своём поле с результатом 0:2. Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, «Ливерпуль» проиграл четыре домашних матча чемпионата подряд впервые за период длиной почти в сто лет. В последний раз такая серия приключалась с командой в 1923 году.

Также стоит отметить тот факт, что «Эвертон» обыграл «Ливерпуль» в Премьер-лиге на выезде впервые в двадцать первом веке. В последний раз выиграть гостевое мерсисайдское дерби «ирискам» удавалось в сентябре 1999 года. Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» на тот момент было лишь два месяца.