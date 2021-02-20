Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Ливерпуль» проиграл 4 домашних матча чемпионата кряду впервые за 98 лет

20 Февраля 2021, 22:47,

В субботу вечером «Ливерпуль» разочаровал своих болельщиков, проиграв дерби против «Эвертона» на своём поле с результатом 0:2. Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, «Ливерпуль» проиграл четыре домашних матча чемпионата подряд впервые за период длиной почти в сто лет. В последний раз такая серия приключалась с командой в 1923 году.

Также стоит отметить тот факт, что «Эвертон» обыграл «Ливерпуль» в Премьер-лиге на выезде впервые в двадцать первом веке. В последний раз выиграть гостевое мерсисайдское дерби «ирискам» удавалось в сентябре 1999 года. Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» на тот момент было лишь два месяца.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Эвертон
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