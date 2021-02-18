Каррагер считает вероятным переход Мбаппе в «Ливерпуль»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает вероятным переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан английской команды.

Талантливый француз вновь привлек к себе всеобщее внимание после перформанса в Лиги чемпионов в матче «Барселоны». Мбаппе забил три мяча в ворота каталонского клуба, и Каррагер считает, что Килиан может перебраться в «Ливерпуль», учитывая тот факт, что Клопп ранее интересовался игроком.

Каррагер не исключает, что будущее Килиана будет связанно с «Реалом», однако считает, что переезд в Англию и игра за «Ливерпуль» станет для него отличной ступенькой для перехода в мадридский клуб.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя в парижский клуб из «Монако».