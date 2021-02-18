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«Эвертон» хочет сохранить Кина на следующий сезон

18 Февраля 2021, 23:27,

«Эвертон» хочет оставить Мойзе Кина. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» будет бороться за форварда, главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти - его большой поклонник. Мне кажется, они хотят сделать его главной звездой клуба в следующем сезоне. А если не получится, то они будут пытаться выручить за него как минимум 60-70 миллионов евро», - заявил Романо.

Кин перешел в «Эвертон» в августе 2019 года. Контракт с игроком был заключен на пять лет. Однако его первый сезон в Англии оказался не очень удачным, поэтому он отправился в аренду в «ПСЖ». Там он заиграл и забил 14 голов в 21 матче, в том числе и против «Барселоны» в Лиге чемпионов на этой неделе.

Теперь есть вероятность того, что итальянец может остаться во Франции.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин
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