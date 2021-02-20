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​Коулмэн – Клоппу: «Только ты имеешь право разговаривать?»

20 Февраля 2021, 22:17,

В ходе мерсисайдского дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» имела место быть небольшая перепалка с участием главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Об этом в Twitter пишет журналист Жюльен Лоран.

Когда футболисты «Ливерпуля» просили у арбитра пенальти, ассистент рулевого «Эвертона» Данкан Фергюсон широко улыбнулся.

«Нам чем ты смеёшься?» - сердито крикнул Клопп Фергюсону.

Дальше в ситуацию вмешался игрок «ирисок» Шеймус Коулмэн. «Нам разрешено высказываться или только ты имеешь право разговаривать?» - сказал футболист Клоппу.

Следить за событиями мерсисайдского дерби можно в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Эвертон, Юрген Клопп, Шеймус Коулмэн, Данкан Фергюсон
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Комментарии (2)
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0
Element-22
20 Февраля 2021, 22:42

красавчик. толераста давно понесло, и он потерял связь с реальностью. кто-то должен спускать его на землю.

0
ингерман
20 Февраля 2021, 22:31

ай.. пошла движуха.. )))

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