​Коулмэн – Клоппу: «Только ты имеешь право разговаривать?»

В ходе мерсисайдского дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» имела место быть небольшая перепалка с участием главного тренера «красных» Юргена Клоппа. Об этом в Twitter пишет журналист Жюльен Лоран.

Когда футболисты «Ливерпуля» просили у арбитра пенальти, ассистент рулевого «Эвертона» Данкан Фергюсон широко улыбнулся.

«Нам чем ты смеёшься?» - сердито крикнул Клопп Фергюсону.

Дальше в ситуацию вмешался игрок «ирисок» Шеймус Коулмэн. «Нам разрешено высказываться или только ты имеешь право разговаривать?» - сказал футболист Клоппу.

Следить за событиями мерсисайдского дерби можно в текстовой трансляции.